03.02.2025 22:40 1.771 Später Feuerwehreinsatz auf der Kesselsdorfer Straße: Was war denn hier los?

Am Montagabend brannte eine Küche in der Kesselsdorfer Straße in Dresden.

Von Marcus Scholz

Dresden - Feuerwehreinsatz und Blaulicht am Montagabend in Dresden! Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. © privat Kameraden der Feuerwehr rückten gegen 21.15 Uhr auf der Kesselsdorfer Straße an. Feuerwehrsprecher Michael Klahre bestätigte den Einsatz auf TAG24-Anfrage und teilte mit, das eine Küche im zweiten Obergeschoss eines Hauses in Brand geraten war. Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, wie sich die Einsatzkräfte mittels einer Drehleiter Zugang zur brennenden Küche verschafften. Dresden Feuerwehreinsatz Feueralarm im Dresdner Rathaus: Was war da los? Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Mittels einer Drehleiter verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zur brennenden Küche. © privat Die Bewohner des betroffenen Hauses an der Kesselsdorfer Straße hatten Glück im Unglück: Niemand sei verletzt worden, so Feuerwehrsprecher Klahre.

