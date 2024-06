Unwetter in Dresden: Mann (27) und Frau (50) nach Blitzeinschlag in Lidl in Klinik

Dresden - Kurze, aber heftige Unwetter sind am frühen Abend über Dresden gezogen. Nur wenige Minuten, nachdem die NINA-Warnapp zur Vorsicht gemahnt hatte, ging es gegen 18 Uhr los. Diesmal war vor allem Löbtau betroffen. Aber auch in Klotzsche gab es einen heftigen Zwischenfall: Dort schlug der Blitz in den Lidl-Markt auf der Karl-Marx-Straße ein.