Warme Temperaturen sorge für erste Wald- und Wiesenbrände in Dresden

Dresden - In der Landeshauptstadt kam es am gestrigen Donnerstag zu gleich mehreren Bränden.

Die Feuerwehr musste zu mehreren Bränden ausrücken. (Symbolbild) © Feuerwehr Dresden

Wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte, wurden die Kameraden am Donnerstagnachmittag mehrfach alarmiert. Immer wieder ging es dabei um kleinere Brände der Vegetation, also von Wiesen, Bäumen und Büsche.

Gegen 15.45 Uhr wurden die Rettungskräfte das erste Mal verständigt: An einer Straßenbahnhaltestelle an der Königsbrücker Straße geriet Laub und Wiese in Flammen. Es ging um 1,5 Quadratmeter Brandfläche. Die Kameraden wussten fachgerecht zu helfen: Mit einer Gießkanne und einem Kleinlöscher wurde dem Brand der Gar aus gemacht.

Gut anderthalb Stunden später das nächste Feuer: Zwölf Einsatzkräfte mussten nach Zschieren, wo 50 Quadratmeter Wiese brannten. Mittels Strahlrohr wurden die Flammen gelöscht.

Zeitgleich der nächste Einsatz: "Noch während die Brandbekämpfung in Zschieren lief, rückten um 17.32 Uhr die Kollegen der Wache Übigau zur Bahnstraße aus", so ein Sprecher in der Feuerwehr-Mitteilung. "An einem stillgelegten Rangiergleis brannte auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern eine Böschung."

Die Kameraden hatten in Übigau dabei mit einer Herausforderung zu kämpfen: Der Schlauch zum Löschen musste einen etwa 25 Meter hohen, steilen Hang hinauf gelegt werden. Doch die Mission gelang: Der Brand wurde erfolgreich bekämpft.