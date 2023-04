Wohnung in Flammen! Bewohner retten sich auf Balkon

Neukirch/Lausitz - Als am Samstagabend in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausbrach, blieb den Bewohnern nur noch die Flucht auf den Balkon, wo sie letztlich von der Feuerwehr gerettet werden konnten. Die Einsatzkräfte kämpften noch bis tief in die Nacht gegen die Flammen.