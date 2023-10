Foto der FDP Dresden bei X sorgt für Spott im Netz

Die Dresdner FDP nominierte acht Männer als Direktkandidaten für die Landtagswahl 2024. © FDP Dresden

Die Dresdner FDP teilte auf ihrem Auftritt bei X (ehemals Twitter) einen Beitrag, der die acht Direktkandidaten für die Landtagswahl 2024 zeigt. Alle sind Männer - bei einigen Nutzern kommt das überhaupt nicht gut an.



So kommentierte eine bekennende Grünen-Wählerin: "Ihr wollt doch hoffentlich niemandem erzählen, dass es bei euch nicht eine einzige Frau gibt, die zu kandidieren geeignet und willens gewesen wäre."

Eine andere Dame fragte: "Welche Gesellschaft soll das repräsentieren?" Noch bösere Zungen schrieben gar von einer "Wursttruppe" oder "Pimmelparade".

Dresdens FDP-Chef Holger Hase (47) ließ das nicht auf sich sitzen und erklärte, weibliche Kandidaten würden sich angesichts des kommenden Wahljahres auf verschiedene politische Ebenen konzentrieren.

"Unsere weiblichen Mitglieder unterstützen den Verband in all diesen Wahlkämpfen mit ihrer ganzen Kraft", so Hase.