16.03.2023 09:37 Für höhere Versorgungs-Sicherheit: Neues Heizwerk in Meißen geht ans Netz

Im Meißner Triebischtal wurde in diesem Monat ein neugebautes Heizwerk in Betrieb genommen. Es ersetzt das alte, in den siebziger Jahren errichtete Heizwerk.

Von Maximilian Schiffhorst

Meißen - Im Meißener Triebischtal wurde in diesem Monat auf der Erlichtstraße ein neugebautes Heizwerk in Betrieb genommen. Es ersetzt das alte, in den siebziger Jahren errichtete Heizwerk der Meißener Stadtwerke GmbH (MSW), das nicht mehr den derzeitigen Anforderungen entsprach. Auf einem Rundgang besichtigten Oberbürgermeister Olaf Raschke (59, v.l.), Projektleiter Frank Dittrich, Netzmanagement-Leiterin Ute Zingel und MSW-Geschäftsführer Frank Schubert auch das Außengelände. © Christin Schöne So erhöht der Neubau nicht nur die Fernwärme-Versorgungssicherheit, sondern ist mit einer Verbrauchsreduktion beim Brennstoff um 16 Prozent (entspricht rund 590 Tonnen CO2-Emissionen) auch umweltfreundlicher als sein Vorgänger. In rund anderthalb Jahren wurde das Heizwerk nach dem ersten Spatenstich im November 2021 errichtet. Im März 2023 erfolgte der Abschluss der Bauarbeiten sowie der umfangreichen Testläufe. "Ein Heizwerk, das unsere Stadt zuverlässig mit Wärme versorgt, ist nicht nur unser Ziel, sondern auch unsere Aufgabe als Stadtwerk", erklärte MSW-Geschäftsführer Frank Schubert bei einer Führung mit Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (59, parteilos). Dresden Rassistische Beleidigungen und Spuckattacke in Dresdner Straßenbahn: Polizei sucht Zeugen Die Fernwärme sei laut Schubert der wesentliche Grundstein für die Wärmewende, weshalb er froh sei, dass damit bereits rund 40 Prozent der Haushalte in Meißen beliefert werden können. Im neugebauten Heizwerk an der Erlichtstraße erklärt Ute Zingel (l.) vom MSW-Netzmanagement die Fernwärme-Produktion. © Christin Schöne "Gemeinsam mit dem im Jahr 2022 in Betrieb genommenen Blockheizkraftwerk auf dem Steinweg in Meißen besitzt die MSW nunmehr eine moderne, hocheffiziente Infrastruktur, die rund 7000 Haushalts- und Gewerbeeinheiten mit Fernwärme versorgt", so Schubert abschließend.

Titelfoto: Christin Schöne