Fußball-Gold für Dresden! Sie sind Sachsens Nummer eins

Dresden - Am Sonntag beginnt für die deutsche Fußball -Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft , der erste Schritt Richtung Titel. Wie einfach der Weg bis dorthin sein kann, haben zehn Dresdner Mädels der DFB -Mannschaft nun eindrucksvoll gezeigt.

So sehen Sieger aus! © Andreas Pach

Im Endrundenturnier "Jugend trainiert für Olympia" in Markkleeberg (Landkreis Leipzig) ist das U14-Team des Gymnasiums Bürgerwiese zum sächsischen Landessieger gekürt worden.

Dabei setzten die jungen Super-Kickerinnen mit dem souveränen 3:1 gegen die Titelkonkurrentinnen aus Taucha bereits in der Vorrunde ein dickes Ausrufezeichen. Im Finale legten sie dann gar noch eine Schippe drauf, ließen keine Zweifel am Titelerfolg aufkommen und durften am Ende den mehr als verdienten Titelgewinn feiern. Dieser kam allerdings nicht aus heiterem Himmel.

Den Weg hierfür ebneten maßgeblich der seit vielen Jahren den Mädchenfußball unterstützende Schulleiter Jens Reichel sowie Nachwuchsförderer Andreas Pach, dessen Erfahrung im regionalen Leistungsfußball und besonderes Gespür in der Talentförderung als äußerst wertvoll erwiesen hat.

Für zusätzlichen Motivationsschub hingegen dürften Nicole Anyomi und Stina Johannes (beide 26), Janina Minge (27), Jella Veit (21) sowie Ena Mahmutović (22) gesorgt haben.

Anfang März hatten die fünf Stars der DFB-Mannschaft die Schule an der Parkstraße im Rahmen ihres WM-Qualifikationsspiels im Rudolf-Harbig-Stadion gegen Slowenien besucht, ihnen dabei wohl das Rezept für den eigenen sportlichen Erfolg mit auf den Weg gegeben.