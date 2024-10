Grüne Flaniermeile ade: Verkehrsversuch auf der Seestraße geht zu Ende

Dresden - Nur noch wenige Tage, dann endet am Freitag der seit Anfang Juli durchgeführte Verkehrsversuch auf der Seestraße in Dresden. Die grüne Fußgängerzone mit Bäumen, Pflanzbeeten und verschiedenen Sitzelementen wird am Montag abgebaut. Das erste Fazit fällt positiv aus, teilte die Stadt mit.