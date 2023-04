Hier haben Radler Vorrang: Testfahrt auf Dresdens neuer Fahrrad-Magistrale

Dieses Symbol ist auch in der Zufahrt zur Henzestraße zu sehen. Es bedeutet "Radvorrangsroute". Autos müssen sich hier an die Fahrradfahrer anpassen. © Steffen Füssel

"Diese Route führt auch dazu, dass man mit dem Rad einen klaren Vorteil hat. Das kann die Bürger zu mehr Fahrradfahren motivieren", behauptet ADFC-Geschäftsführer Edwin Seifert.

Gemeinsam mit Paula Scharfe (27) von der Koordination Radverkehr der Stadt Dresden wurden die besonderen Stellen angeschaut.



Die Route beginnt am Straßburgerplatz und führt zum Stresemannplatz in Striesen: "Der Erhalt des Platzes war uns wichtig, deshalb ist die Route hier aufgehoben," erklärt Paula Scharfe.

Weiter geht es aus stadtauswärts Richtung Blasewitz.

Letztlich landet man in Tolkewitz am Schulcampus und hat unmittelbar Anschluss an den Elbradweg: "Das ermöglicht sichere Radfahren mit Kindern auf Strecken, die immer Tempo 30 haben", berichtet die städtische Radexpertin.

Radvorrangrouten sind ausgeschildert. Darauf haben Radfahrer mehr Rechte als Autos.