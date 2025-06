Jetzt wird Dresdens schillerndes Promipaar selbst zum Filmstoff

Dresden - Sie gehören zu Dresden wie das Salz in der Suppe: Chansonnette Dorit Gäbler (82) und Entertainer Karl-Heinz Bellmann (78) sorgen seit Jahrzehnten für pikante, frech-fröhliche Unterhaltung. Filmemacher und Journalist Konrad Hirsch (49) will dem Künstlerpaar einen Film widmen. Noch in diesem Jahr soll das Porträt fertig sein.