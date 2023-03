Kein Oscar für die Dresdner Philharmonie: Das Kino-Drama "Tár" geht leer aus

Da hat sie noch gut lachen: Cate Blanchett (53) kommt zur Verleihung der 95. Academy Awards im Dolby Theatre. © John Locher/Invision/AP

In sechs Kategorien war das zu einem Gutteil in Dresden gedrehte Drama nominiert, außer den genannten hätte Regisseur Field auch den Preis für das beste Drehbuch einheimsen können, ferner waren Kamera und Schnitt in der Endausscheidung.

Am nächsten dran am Oscar war wohl Cate Blanchett, immerhin hatte sie für ihre Darstellung der getriebenen Dirigentin Lydia Tár vorab schon 14 Filmpreise gewonnen, darunter den Golden Globe und den britischen BAFTA.



All die Oscar-Träume des "Tár"-Teams und seiner Anhänger zerstoben in der Nacht zum Montag. In Begriffen des Sports hieße es: Das Finale ging mit 0:6 verloren.

Etwas vom Glanze der Oscars hätte auch auf Dresden und die Dresdner Philharmonie abgestrahlt. Der Kulturpalast ist einer der Hauptschauplätze des Films, das Orchester und zwei seiner Musiker, Soloklarinettist Fabian Dirr und Cellistin Dorothea Plans Casal, sind wichtige Mitspieler im Film, wenn auch nicht als sie selbst.

Spielort der Geschichte ist Berlin, Társ Orchester sind die Berliner Philharmoniker.