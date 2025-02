100 Jahre SemperOpernball: Dresden startet in rauschende Galanacht!

Für funkelnden Glanz sorgte Luxus-Juwelier Wempe - allein Stephanie trug ein "Krone BY KIM"-Set für über 70.000 Euro. An Sopranistin Golda Schultz (41) strahlen 560 Brillanten (21,83 Karat).

Zum zweiten Mal führten die beiden Dresdner Schauspieler Stephanie Stumph (40) und Tom Wlaschiha (51, "Game of Thrones") durchs Programm. Stephanie moderierte dabei in drei Kleidern, ein lilafarbenes des Wiener Designers Niko Niko, eines von Brautmoden-Label Pronovia und ein hundertjähriges, das beim Ball 1925 getragen wurde.

OB Dirk Hilbert (53, FDP) und seine Lebensgefährtin Miriam Nötzold haben im Vorfeld Tanzstunden genommen. © Holm Helis

Schauspielerin Mariella Ahrens (55) fieberte mit ihrem Ex, Patrick von Faber-Castell (59), dem Auftritt der gemeinsamen Tochter Lucia (17) als Debütantin entgegen.

Zum ersten Mal in Dresden war Model und Sängerin Anna Ermakova (24), Tochter von Tennis-Ass Boris Becker (57). Anna kam mit ihrer Mutter Angela (57). "Ich war als 16-Jährige selbst Debütantin in London", verriet Anna.

Star-Trompeter Till Brönner (53) führte seine Frau Nadia Dassouki (47) aus: "Es ist ein Geschenk, hier dabei zu sein und das erste Mal mit der Staatskapelle aufzutreten."

Schon im Vorjahr wollte OB Dirk Hilbert (53, FDP) seine Lebensgefährtin Miriam Nötzold zum Ball ausführen - weil sie erkrankte, holte er das in diesem Jahr nach. "Wir haben seit eineinhalb Jahren insgesamt 25 Stunden in der Tanzschule Fischer genommen", verriet der OB. "Das Kleid meiner Lebensgefährtin haben wir in einer Boutique in Rom gekauft."

Die Moderatoren Cathy Hummels (37) und Marco Schreyl (51) - eigentlich selbst Promis - versorgten den MDR mit "Ballgeflüster" vom roten Teppich. Sie plauderten u.a. mit: Ex-Eiskunstlauf-Queen Katarina Witt (59), Erotik-Model Micaela Schäfer (41), Reality-Star Julian F.M. Stoeckel (37), Karat-Sänger Claudius Dreilich (54) und DDR-Star Ute Freudenberg (69, "Jugendliebe").