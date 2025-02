50 Jahre Dresdner Platte: Zwei Zeitzeugen blicken zurück

Dresden - Vor fünfzig Jahren zogen Karl-Heinz (80) und Helga Diener (76) in die Dresden-Johannstädter Platte, integrierten sich schnell in die DDR-Hausgemeinschaft. Zweimal wurden sie an der Florian-Geyer-Straße 2 als "vorbildlich" ausgezeichnet, seit 1977 zierte eine erste Ehrenplakette, ab 1986 eine Goldene Hausnummer den Eingang. Karl-Heinz und Helga gehören zu den letzten Zeitzeugen von früher.