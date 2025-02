Erstes Mal für Anna Ermakova: Mit wem sie den Opernball besuchte

Model Anna Ermakova, die Tochter von Boris Becker, besuchte gemeinsam mit ihrer Mutter den Semperopernball in Dresden und

Von Katrin Koch

Dresden - Was für ein Strahlen und Lachen! Mit der wohl besten Laune und jugendlicher Frische steckte das britische Model Anna Ermakova (24) die Gäste auf dem Dresdner SemperOpernball an. Die in London geborene Tochter von Ex-Tennisprofi Boris Becker (57) kam mit ihrer Mutter Angela (57) zum Ball - und in einem weißen Traumkleid.

Anna Ermakova (24) brachte jugendliche Frische und ein freudiges Lächeln mit zum Semperopernball nach Dresden. © Norbert Neumann Anna verzauberte in einem Rausch aus Spitzen und Tüll des Brautmoden-Labels "Pronovias". "Ich habe eineinhalb Stunden für das Styling gebraucht", so Anna. Zwischen den aufgesteckten, roten Haaren trug das sympathische Model ein Diadem - ganz wie eine Debütantin. Und tatsächlich hat Anna auch schon debütiert. "Als 16-Jährige habe ich in London debütiert und im Kensington Palace getanzt", verrät Anna. Dresden Kultur & Leute Reality-Star schwärmt vom Grünen Gewölbe: "Fast kann ich die Juwelendiebe verstehen" Auf dem exklusiven "The Queen Charlotte's Ball" wurde sie offiziell in die High Society Englands eingeführt. Knapp zehn Jahre später tanzt die "Let's Dance"-Gewinnerin von 2023 in Dresden durch die Nacht. "Ich bin das erste Mal in Dresden. Nach dem Ball muss ich leider sofort nach London zurückfliegen. Aber die Oper ist wahnsinnig schön", schwärmt Anna.

Anna Ermakova ist auch als Sängerin erfolgreich