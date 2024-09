Auch der Multi-Unternehmer verzockte sich mal: Warum Wolle plötzlich auf 35.000 D-Mark Schulden saß

Hat was zu erzählen: Wolle Förster (69) am Mikro. © Thomas Türpe

Dramaturgisch fehlt es weder an Höhen noch Tiefen in Wolles Biografie. In der DDR legte er als Berufsdiskotheker in Kulturhäusern wie auf Feiern der SED-Bonzen auf - mit Videorekorder, Kameras und Kassetten aus dem Westen.

"Als Diskotheker verdiente ich damals schnell am Abend 1000 DDR-Mark. Davon ließ ich mir von einem Ungarn das Neueste von Panasonic, Toshiba oder JVC mitbringen - zum Umtauschkurs von 1:8. Und ich verkaufte einiges auch weiter", erzählt Wolle.



Doch sein Nachbar verpfiff ihn - Förster wurde 1986 wegen "mehrfacher Hehlerei und ungenehmigter Devisenwertumläufe" zu drei Jahren Knast verurteilt. 18 Monate saß er ab.

Total verrückt: Danach bekam er von der Jugendorganisation FDJ einen Kredit für seine Videodisko über 70.000 DDR-Mark.