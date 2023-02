Besondere Traube ergibt besondere Abfüllung! 20.000 Fläschchen auf das Fest der Liebe

Dresden - In diesem Wein steckt ganz viel Liebe: 20.000 Flaschen Goldriesling füllte Schloss Wackerbarth am vergangenen Montag zum Valentinstag ab.

Mit viel Liebe & Fachwissen: Weinküfern Anna Eichhorn (27) kontrolliert die Abfüllung des Goldriesling. © Norbert Neumann

So besonders wie der Tag ist auch die Traube.

"Die Rebsorte Goldriesling gibt es nur noch im Elbtal. Wir bauen sie auf der Seußlitzer Heinrichsburg und in Radebeul auf insgesamt 3,5 Hektar an", so Wackerbarth-Sprecher Martin Junge (38).

Der Goldriesling - ein perfekter Sommerwein - kommt Anfang März in den Verkauf. 15 Euro kostet dann eine Flasche.

Heute geht die Abfüllung im Staatsweingut weiter - mit 50.000 Flaschen Bacchus. Es folgen bis Monatsende Müller-Thurgau, Kerner und Scheurebe.