Café Milchmädchen vergrößert sich: Hier gibt's jetzt auch Eis vom Milchmann

Dresden - Seit mittlerweile sieben Jahren gibt es das Café Milchmädchen auf der Grunaer Straße nahe der Dresdner Innenstadt. Einst als Geheimtipp gestartet, rennen die Kunden Besitzerin Anja Sperling (33) inzwischen regelrecht die Bude ein. In der vergangenen Woche bekam die Leckereien-Familie Zuwachs, gesellte sich zum Mädchen der Milchmann.

Losgehen sollte es übrigens schon einen Monat früher, aber der vorherige Mieter (ein Spätshop) wollte einfach nicht ausziehen. Und so legten Sperling und ihr Partner Robert Müller (36, Sperling: "Er ist Koch und zufällig auch handwerklich begabt.") eine Reihe von Nachtschichten ein, um so schnell wie möglich öffnen zu können.

Nur zwei Geschäfte weiter werden seit dem 8. Juni in Milchmanns Eisdiele täglich elf bis zwölf verschiedene Sorten Eis angeboten. Vom Klassiker Schokolade über Zitrone oder auch Buttermilch-Himbeere bis hin zu Joghurt-Blaubeere ist alles dabei.

Beispielsweise könnte sich die 33-Jährige vorstellen, an den Wochenenden Waffeln am Stiel und Glühwein zu verkaufen.

Hier wollen Sperling und Co. künftig auch Hochzeitstorten produzieren und 2024 ganz groß ins Geschäft einsteigen.

Aber jetzt kommt erst einmal der Sommer und so stellt sich eigentlich nur noch die Frage, was der Wunsch von Besitzerin Sperling für ihre neue Eisdiele ist? "Ich hoffe, dass sie sich wie das Café zu einem kleinen Geheimtipp an diesem Standort hier entwickelt."