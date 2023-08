Die Canaletto-Helden nach dem Stadtfest: Sie machen früh unseren Dreck weg!

Dresden - Besucherrekord beim "Canaletto"-Stadtfest in Dresden - doch viele Menschen machen auch viel Dreck. Am Ende jedes der drei Festtage sieht es in der City aus wie Sau: Überall Berge von Unrat - verschmierte Wurst-Pappen und Servietten, eingeweichte Becher, unappetitliche Essensreste, leere "Kleine Feigling"-Fläschchen.