Die Gaukler sind wieder da! Dresdner Zirkustheater-Festival startet morgen

Dresden - Was kann uns Zirkus heute noch erzählen? Viele Antworten darauf bietet das Dresdner Zirkustheater-Festival , zu dessen zweiter Auflage das Societaetstheater vom 1. bis 11. Juni lädt. Titel: "Vom Fallen und Fangen". Damit einher geht die Wiedereröffnung des Societaetstheaters nach 15 Monaten Sanierungs-Pause - zumindest beinahe.

Die Zirkus-Company FahrAwaY zeigt mit ihrem Programm "Drüll" akrobatische Poesie. © Tilman Pfäfflin

Das 1. Dresdner Zirkustheater-Festival war im vergangenen Jahr Teil des Programms "Socie on Tour", mit dem das Haus baubedingt durch Dresden tingelte - und offenbar auf Anhieb ein Volltreffer.

"Überraschenderweise haben wir uns aus dem Stand zu einem von vier großen Festivals in Deutschland gemausert, die dem zeitgenössischen Zirkus ein Podium bieten", sagt Intendant und Festivalleiter Heiki Ikkola, "Dabei war die Idee ja aus der Not geboren."

Das zeige: Die bislang vor allem in Belgien und Frankreich etablierte Kunstform findet auch hier immer mehr Fans. Ikkola sei 2020 am Societaetstheater angetreten, um auch das zirzensische Theater zu etablieren, ihm in Dresden ein Zuhause zu geben, sagt das selbsterklärte "Zirkuskind".

Beim "Neuen Zirkus" oder Cirque Nouveau gebe es keine Tiere, aber alles, was man sonst aus dem Zirkus kenne: fliegende Menschen, atemberaubende Akrobatik, Witz und Staunen. Nur ums "Höher-Schneller-Weiter" gehe es nicht. Hier erzählten Künstler mit artistischen Mitteln Geschichten aus dem Leben, so Ikkola.

"Vom Fallen und Fangen" heißt die Festival-Ausgabe 2023. Im Zirkus bedeute Fallen oft Kunst und Fertigkeit. Es sei ein großer Genuss, zu sehen, wie man dabei vertrauensvoll aufgefangen werde, sagt Ikkola.