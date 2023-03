Wandteppich ging im Krieg verloren: "Die Ohnmacht der Esther" zurück in Dresden

Dresden - Gut ein halbes Jahr ist es her, dass die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) die Rückkehr eines Kriegsverlustes vermeldeten und diesen vorzeigten: den Wandteppich "Die Ohnmacht der Esther", einst als Geschenk Napoleons I. an den sächsischen König Friedrich August I. nach Dresden gekommen. Am Freitag wurde die Tapisserie ein zweites Mal präsentiert - restauriert und als Prunkstück einer Ausstellung.