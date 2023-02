Zum 300. Geburtstag: Kunst mit Uhren im Grünen Gewölbe!

Künstler Olaf Nicolai (61) und die zwei Uhren. © Thomas Türpe

Der Titel des Werks lautet "Radiate from beyond the measured borders of time" (auf Deutsch in etwa: Strahl über die gemessenen Zeitgrenzen hinaus) und ist ein Spiel mit der Zeit in Form zweier Uhren an Eingangs- und Ausgangsschleuse, von denen die eine Stunden und Minuten anzeigt, die andere Sekunden.

Auf der Suche nach der vergangenen Zeit: Ausgehend vom Hier und Jetzt soll unter anderem die Geschichte des Museums in ihrer zeitlichen Ausdehnung auf diese Weise reflektiert werden.

Finanziert wurde das Projekt vom Stifter*innenkreis des Fördervereins "Museis Saxonicis Usui – Freunde der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden e. V.".