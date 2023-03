Dresdner Grammy-Gewinner Purple Disco Machine jetzt auch Coverboy

Dresden - Ein Grammy, Top-Platzierungen in den Charts, Auftritte weltweit - DJ und Produzent Purple Disco Machine alias Tino Piontek (42, "About Damn Time", "Dopamine") ist auf steilem Erfolgskurs.

"Ich bin so aufgeregt, verkünden zu können, dass ich diesen Monat DJ Mag Coverstar bin", schreibt Tino in sozialen Medien seinen Fans.

Nach der Grammy-Verleihung in Los Angeles ist es nur folgerichtig, dass der sächsische Musiker nun auch das Titelblatt des britischen Magazins "DJ Mag" ziert - im coolen Hemd des Luxuslabels "Dolce & Gabbana".

Am vergangenen Samstag startete der Dresdner seine Amerika-Tour - auf zehn Festivals steht er bis Ende März am Pult, unter anderem beim berühmten "Lollapalooza" in Chile, Argentinien und Brasilien.