Dresdner Kunstsammlungen ermitteln, wie die DDR private Sammler kriminalisierte und enteignete

Dresden - Im ganz großen Stil verschacherte die DDR Kunst und Antiquitäten in den Westen. Dabei schreckte die Staatsführung nicht davor zurück, Privatsammler zu verhaften, zu verurteilen und zu enteignen. Gefördert vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg leisten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) in Zusammenarbeit mit dem Kunstgewerbemuseum und dem Kupferstich-Kabinett wahre Pionierarbeit.