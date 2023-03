Dresdner Stummfilmtage: Sehnsucht und Abenteuer

Stummfilmdiva Pola Negri und Carl Wegener gehörten zu den Stars in Ernst Lubitschs Orient-Abenteuer "Sumurun" (1920). © Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung

Schon der frühe Film faszinierte mit atemberaubender Akrobatik, weckte mit Bildern exotischer Länder Fernweh und Sehnsüchte nach Abenteuern.

"Sehnsucht, Träume und Visionen" lautet nun auch das eher lose Motto, mit dem die 8. Dresdner Stummfilmtage überschrieben sind, die am Mittwoch beginnen.



Was heute Action-Kracher heißt, nannte man in der Frühzeit des Kinos schlicht "Sensationsfilm". Ein weitgehend unbekanntes Exemplar dieser Gattung gibt's zur heutigen Festivaleröffnung, um 20 Uhr, im Emanuel-Goldberg-Saal in den Technischen Sammlungen.

"Mister Radio" (1924) erzählt von Gaston de Montfort, der ein Verfahren entwickelt hat, das mithilfe von Radiowellen Eisenbahnunfälle verhindern soll. Seine Erfindung muss er mithilfe seiner Geliebten vor Raffzähnen schützen.

Der mit nervenkitzelnden Stunts gespickte Film wurde von Regisseur Nunzio Malasomma in Dresden und dem Elbsandsteingebirge bei Rathen gedreht.