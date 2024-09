Dresdner will Lego-Modell vernichten: Plötzlich kommt eine wichtige Mail ins Postfach

Geberts Weinberg war ursprünglich Teil eines größeren Gemeinschaftsprojekts zum antiken Griechenland, das er im vergangenen Jahr mit seiner Community für die Lego-Fan-Ausstellung "Bricking Bavaria" in Friedrichshafen entwickelt hatte. Zu sehen waren etwa die Athener Akropolis, der Tempel von Delphi und Troja.

Lego fragte an, ob der 36-Jährige seinen griechischen Weinberg in der sogenannten "Masterpiece Gallery" im dänischen Billund ausstellen wolle. Ab Samstag ist dort nun sein Bauwerk gemeinsam mit 14 weiteren Kreationen aus aller Welt zu sehen.

Beinahe hätte der 36-Jährige sein Bauwerk wieder in die Einzelteile zerlegt. © Steffen Trumpf/dp

Die Anfrage für die Ausstellung kam gerade noch rechtzeitig. Wie alle seine Werke wollte Gebert auch den Weinberg wieder in seine Einzelteile zerlegen. Er hatte ihn bereits in einzelnen Modulen im Regal gelagert.

"Lego hat sich zum Glück gemeldet, als ich langsam unruhig wurde und das weghaben wollte", erzählte Gebert.

Wenn das Werk in einem Jahr aus Billund zurückkehrt, will er es dennoch "vernichten". Es sei einfach zu schade für die Teile. "Die kann man ja immer für etwas anderes wiederverwenden."

Hinzu kommt, dass Gebert der Platz fehlt, um seine Kreationen zu Hause auszustellen. Während viele für ihr Hobby einen eigenen Raum haben, hat er sich im Flur der Dresdner Altbauwohnung, in der er mit seiner Familie lebt, einen Lego-Bereich eingerichtet.

"Ich habe einen Raumteiler eingebaut, den ich auch mit einer Akustik-Tür verschließen kann", so Gebert. So wird auch die Familie nicht wach, wenn er bis nach Mitternacht an seinen Werken bastelt.