Ein Fest für die Ärmsten der Armen: Entenkeule für Obdachlose

Dresden - Schätzungsweise 600 bis 800 Menschen sind in Dresden obdachlos. Auch in diesem Jahr hatten viele von ihnen mit Vorurteilen, Beleidigungen und sogar körperlicher Gewalt zu kämpfen. Die Dresdner Heilsarmee und weitere Partner ließen sich deshalb für die Weihnachtstage etwas einfallen - und luden 100 Menschen ohne Obdach zum Essen ein.

Halfen beim Auftischen: Frank Navratiel (58), Stefan Hierse (48), Janek Ehm (45) und Jens Budde (56). © Eric Münch

Serviert wurde ein Drei-Gänge-Menü. Auf eine dampfende Gemüse-Minestrone oder Kartoffel-Lauch-Suppe folgte feinster Dresdner Stollen.

Als Hauptgang wurde den Gästen im Lindenhaus der Heilsarmee (Mathildenstraße) goldbraun gebrutzelte Entenkeule mit Apfelrotkohl, Klößen und leckerer Sauce aufgetischt. Zum Abschluss gab es Beerenragout mit Vanilleeis.

"Kochen ist meine Passion. Es ist eine sinnliche Leidenschaft und das, was wir, also mein Team und ich, am besten können", sagte Jens Budde (56), Geschäftsführer vom Dresdner Catering-Service Bellan.

Der Initiator der alljährlichen Aktion: "Wir wollen dies deshalb jenen Menschen zuteilwerden lassen, denen es nicht so gut geht."