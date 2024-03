26.03.2024 11:00 1.944 Ein wahrer "Alter Meister": Auch mit 74 denkt Fleischer Ulbricht nicht ans Aufhören

72 Handwerksmeister-Jubilare strömten am Montag in das Hotel Bilderberg Bellevue am Elbufer: Ihre Ehrung mit dem Goldenen Meisterbrief stand an.

Dresden - 72 festlich gekleidete Handwerksmeister-Jubilare strömten am Montag in das Hotel Bilderberg Bellevue am Elbufer: Ihre Ehrung mit dem "Goldenen Meisterbrief" stand an. Auch 50 Jahre nach ihrer Meisterprüfung 1974 ist mancher von ihnen noch voll berufstätig. Handwerkskammer-Präsident Jörg Dittrich (54) gratulierte Fleischer Klaus Ulbricht (74) zum "Goldenen Meisterbrief". © André Wirsig So wie Fleischermeister Klaus Ulbricht (74) aus Steinigtwolmsdorf. Er steht mit 74 Jahren immer noch voll im Beruf - und ist damit ein wahrer "Alter Meister". "Fleischer zu werden, war immer mein Wunsch. Ich habe das Handwerk als Kind bei meinem Vater kennengelernt", erinnert sich der agile Handwerker. Erst in einigen Jahren soll Sohn Lutz (40) den Betrieb übernehmen. "Wann die Übergabe erfolgt, steht in den Sternen. Eine Altersgrenze habe ich mir nicht gesetzt", ist der Jubilar sicher.

An den nach Beruf sortierten Tischen im Saal saßen am Montag übrigens fast nur Männer. Eine Ausnahme ist der Friseurinnen-Tisch. "Kassenschlager ist unsere Knackerwurst", verrät Meister Ulbricht. Für seine Blutwurst und seinen Bierschinken nach Art des Hauses ist er bereits mit Goldmedaillen ausgezeichnet worden. © Rocci Klein Innungsobermeister mit Appell Die zum Blazer der Friseurmeister-Jubilarin Birgit Krauß (75) passenden Tulpen wurden von Beatrice Kade-Günther, Geschäftsführerin der Friseur- und Kosmetikerinnung, übergeben. © André Wirsig Friseurmeisterin Birgit Krauß (75) arbeitete mehr als vier Jahrzehnte in einem Salon auf der Augsburger Straße, bildete selbst Lehrlinge aus. "Die Ehrung zu erhalten, ist ein schönes Gefühl, der Beruf hat mir immer viel Freude gemacht", lächelt sie. Gerd Grunert (67) wird sein 50-jähriges Meister-Jubiläum erst in einigen Jahren feiern können - und freut sich aber schon heute darauf. Er ist als Innungsobermeister der Tischlerinnung Sächsische Schweiz-Osterzgebirge geladen und hofft auf weniger Bürokratie, mehr Frauen im Tischlerberuf und Mut zur Selbstständigkeit. Sein Appell: "Wer selbstständig als Meister arbeitet, wächst über sich hinaus."

