Endlich wieder Sonne: 10 Tipps für Deinen Samstag

Von Annett Daube

Dresden - Das Wochenende verspricht die Rückkehr des Sommers. Es wird sonnig und warm, mancherorts richtig heiß. Für Ausflügler haben wir schöne Tipps zusammengestellt - Sonnenhut und Trinkflasche nicht vergessen!

Wilde Herzen

Dresden - Die acht großen Wohnungsgenossenschaften Dresdens laden im Rahmen des Palais Sommers Dresden am Samstag zum "Wilde-Herzen"-Genossenschaftstag an den Ostra-Dome ein. Das Programm richtet sich vor allem an junge Leute, die ab 9 Uhr zum Yoga, später zu Tanzkursen wie zum Beispiel zum KPop-Kurs und zu einem Konzert von Open Rim ab 18.30 Uhr eingeladen sind. Das Bienenkollektiv von art of bee UG stellt die Stadtbienen vor, ab 21.30 Uhr legen "Ehrenlos" zu einer Sommernachtsparty auf. Der Eintritt ist frei.

Am Ostra-Dome wird's bunt. © Holm Helis

Mineralienbörse

Hoyerswerda - Die Lausitzer Mineralienbörse kann in der Energiefabrik Knappenrode besucht werden. Am Sonnabend tauschen sich Händler, Mineraliensammler und Gäste von 10 bis 17 Uhr über ihre Sammlungen aus, können eine Sonderausstellung zum Mineral des Jahres Baryt besuchen, Gold waschen und Steine schleifen. Eintritt: 7/4 Euro.

Die Energiefabrik Knappenrode. © Norbert Neumann

Beachparty

Großenhain - Am Blockhaus Goltzscha steigt am Samstag die legendäre Havana Club Nacht. Die Beachparty lässt karibisches Flair aufkommen und den Sommer nachholen. Beginn ist 21 Uhr. Tickets im Vorverkauf ab 6,90 Euro unter schuetzenhaus.eventgroup.de oder für 10 Euro an der Abendkasse.

Am Blockhaus Goltzscha kann am Samstag getanzt werden. © 123RF/rawpixel

Insel-Sommer Laubegast

Dresden - Der Inselfestverein Laubegast lädt am Samstag zum InselSommer ein. Auf dem Festgelände des Kanuvereins am Laubegaster Ufer 35 wird ab 15.30 Uhr Theater gespielt, ab 17 Uhr findet ein Jahrgangstreffen der 64. Oberschule statt und ab 20.30 Uhr eine Sommernachtssause mit DJ Pauli. Der Eintritt ist frei.

Am Laubegaster Ufer findet der InselSommer statt. © PR

Herz über Bord

Ehrenfriedersdorf - Eine fast vergessene Operette von Eduard Künneke, "Herz über Bord", feiert am Samstag um 15 Uhr Premiere bei den Greifenstein-Festspielen. Das Stück wurde 1935 in Zürich uraufgeführt und hatte es sogar an den Broadway geschafft. Tickets unter 03733/1407131 für 18/14 Euro.

Tanzpicknick

Meißen - Im Rahmen des Meißner Kultursommers wird im Bürgergarten im Triebischtal am Sonnabend tanzend gepicknickt oder picknickend getanzt. Spanische und persische Musik, indischer und zeitgenössischer Stepptanz, Spiel und Spaß, Seifenblasen und Geschichten aus aller Welt sorgen für ein buntes Familienfest ab 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.



Badewannen-Rennen

Dresden - Beim Badewannenrennen im Waldbad Weixdorf kommen am Sonnabend sportliche Teilnehmer (in ihren selbstgebauten Booten), fröhliche Zuschauer und partyfreudige Besucher auf ihre Kosten. Ab 11 Uhr begleitet Swing von "Krambambuli" den Frühschoppen, bevor um 13.30 Uhr das Rennen startet. Die Sieger werden um 18 Uhr geehrt. Im Anschluss sorgen die Samba Band Universo und später eine After-Race-Party für Stimmung. Besucher-Eintritt: frei.



Das Badewannenrennen fand auch in den vergangenen Jahren großen Andrang. © Steffen Füssel

Laurentiusfest

Zwenkau - Zwenkau feiert rund um die Laurentiusnacht (am 12. August werden die Perseiden - viele Sternschnuppen vorhergesagt) das Laurentiusfest. Im Waldbad von Zwenkau steigt ein buntes Fest mit Musik, Kinderprogramm, zahlreichen Shows, Wettkämpfen und Kursen. Das umfangreiche Programm ist nachzulesen unter zwenkau.de. Tagesticket 4, Abendkarte 9 Euro.



Skulpturensommer

Pirna - Der Pirnaer Skulpturensommer findet jedes Jahr auf dem Sonnenstein hoch über der Stadt Pirna statt. Eine Kunstausstellung, die das spannende Zusammenspiel von kolossaler Verteidigungsarchitektur und figürlicher Kunst zeigt. In diesem Jahr heißt das Motto "Sinnbilder in Stein" - es sind originale Barockwerke Steinskulpturen der Gegenwart gegenübergestellt. Geöffnet von 13 bis 17 Uhr. Eintritt: 6/4 Euro.

Der Pirnaer Skulpturensommer. © Kultur u. Tourismus GmbH Pirna

Marktschreier

Leipzig - Seit 30 Jahren sorgen sie für viel Geschrei: die Marktschreier am Völkerschlachtdenkmal. Am Wochenende sind sie von 10 bis 19 Uhr wieder da und preisen ihre Waren an. Ob Wurst-Achim, Käse-Mai oder Nudel-Kiri - die Auswahl ist groß, zudem auch der Fischmarkt mit Käthe-Kabeljau und Aal-Hinnerk besucht werden kann. Umrahmt wird der Markt von Krämerwaren, Kinderkarussell und Gaumenschmaus.



Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa