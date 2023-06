Fehlende Sponsoren, gestiegene Kosten: "Kultursommer" wird geschrumpft

Dresden - Der "Kultursommer" am Japanischen Palais findet in diesem Jahr nicht wie geplant statt. Mangels Sponsoren und wegen gestiegener Kosten kann Veranstalter Thomas Jurisch (Slamevents) lediglich eine geschrumpfte Variante anbieten.

Thomas Jurisch kann in diesem Jahr den "Kultursommer" nicht so stattfinden lassen wie geplant. © Holm Helis

"Trotz unserer intensiven Bemühungen konnten wir nicht genügend finanzielle Mittel aufbringen, um den Kultursommer in der zehnmonatig konzipierten Form durchzuführen. Wir mussten einsehen, dass es nicht möglich ist, die Veranstaltung in vollem Umfang vorzufinanzieren. Es wird nur ein kleines Programm im August geben", so Jurisch.

Details und Programmpunkte verriet er noch nicht. Anfang Juli will er sich dazu äußern.

Das komplette 2023er Festival-Programm soll ins Jahr 2024 verlegt werden - "wir arbeiten jetzt an dessen finanzieller Absicherung."



Jurisch hatte 2022 den Kultursommer das erste Mal durchgeführt. Der Freistaat hatte das Areal am Japanischen Palais für fünf Jahre neu ausgeschrieben.