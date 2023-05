Heute ist Museumstag mit freiem Eintritt und Sonderaktionen

Dresden - Ins Museum sollte man ohnehin öfter gehen. Besonders aber am Internationalen Museumstag, der am heutigen Sonntag zum 46. Mal stattfindet. Unter dem Motto "Happy Museums. Nachhaltigkeit und Wohlbefinden" öffnen in ganz Sachsen 115 Museen an 71 Orten. Geplant sind 267 Veranstaltungen bei meist freiem Eintritt - analog und digital.