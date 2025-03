Ihr Gesicht kennen Millionen: Dresdner Ex-Model eröffnet Massagelounge in der Neustadt

Christine Hähner (47) und Alexander Menzel (48) haben 60.000 Euro in ihre Massage-Lounge "Louma" investiert. © Thomas Türpe

Seither ist die Dresdnerin ein gefragtes Model, arbeitete schon für Otto, Silomat, Olympus, Almette, Florena, Nivea, aber auch für das Luxuslabel Christian Lacroix.

Jetzt hat die zweifache Mama ein zweites Standbein: Vor wenigen Tagen eröffnete Christine (heute mit Nachnamen Hähner) die Massage-Lounge "Louma" in der Böhmischen Straße.

Gemeinsam mit ihrem Ex-Klassenkameraden Alexander Menzel (48) lädt das Model zur Entspannung pur ein - ganz ohne Masseur. Für Muskellockerung sorgen auf 100 Quadratmetern sechs Massage-Sessel, die je acht Programme anzubieten haben.

Der dunkelgrüne Raum ist nur sanft beleuchtet, leise Sphärenmusik erklingt - sofort fährt der Körper in den Relax-Modus. Schuhe ausziehen, und los geht's.

Der Sessel schmiegt sich an den Körper - streicht über den Rücken, klopft auf die Fußsohle, boxt in den Po, drückt an den Armen und rollt von Nacken bis Fußsohle.