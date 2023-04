Jubiläum im Neustadt-Salon: Figaro Steinigen hat schon halb Dresden den Kopf gewaschen

Im Salon und online erfolgreich: Figaro Christoph Steinigen (47) vertreibt eine eigene Kosmetikreihe mit 23 Produkten - natürlich auch im Onlineshop. © Eric Münch

"Am 4. April 2003 habe ich hier die ersten Haare geschnitten. Ich habe mit einer Azubine und einem Minijobber angefangen. Heute frisieren 15 Mitarbeiter unsere Kunden", sagt Steinigen stolz.

An die Eröffnung erinnert sich der Friseurmeister genau. "Es waren so viele Leute da, die sich in den Salon drängelten und an den Auslagen lehnten, dass wir hinterher alle Regale neu verschrauben mussten."



Diese Kinderkrankheiten sind längst überwunden, "Director's Cut" hat sich etabliert. "Sicher auch, weil wir Vielfalt leben - sowohl auf den Köpfen der Kunden als auch bei den Mitarbeitern."

Jeder, der einen professionellen Haarschnitt möchte, ist willkommen.