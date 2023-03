Jugend forscht! Der jüngste Preisträger ist gerade 10

Dresden - Schlaue Köpfe braucht das Land: Am Wochenende wurden insgesamt 15 junge Sieger und Preisträger des "Jugend forscht"-Regionalwettbewerbs von Dresden -Ostsachsen ausgezeichnet.

Arno Krautz (10) züchtet Regenwürmer, der Jury gefiel seine Idee. © Ove Landgraf

Nachdem sie die Fachjury aus Wissenschaft und Wirtschaft bereits in der vorherigen Woche von ihren Projekten überzeugen konnten, bestand am Sonnabend noch einmal die Möglichkeit, sie Familie, Freunden und den am Projekt beteiligten Partnern vorzustellen.



"Die Erstplatzierten in den einzelnen Fachgebieten treten nun auf Landesebene gegen die anderen sächsischen Regionalsieger an und können sich dort sogar für das Bundesfinale qualifizieren", so Dr. Patricia Schwarz, Leiterin des Regionalwettbewerbs.

Jüngster Preisträger war übrigens Arno Kautz (10) von der 89. Grundschule in Niedersedlitz.