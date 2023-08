Kneipp statt Kneipe: Radio-Muntermacher Silvio Zschage auf dem Gesundheits-Trip

Dresden - Wochentags schmeißt er seine Hörer aus den Betten: Radio "MDR Sachsen"-Muntermacher Silvio Zschage (44). Am gestrigen Mittwoch allerdings machten ihn einige knallwach: mit eiskaltem Wasser an den Füßen. Denn Silvio war mit seinem Musik-Mix-Mobil zu Gast beim Dresdner Kneipp-Verein am Wettiner Platz.