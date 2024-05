"Palais Sommer" startet Anfang Juli! Was dieses Jahr neu ist

Dresden - Mit 210 Veranstaltungen an drei Standorten holt das eintrittsfreie Festival "Palais Sommer" Kultur, Sommerfeeling und Internationalität nach Dresden .

Diese Summe soll in diesem Jahr beträchtlich höher ausfallen - dank Reservierungsangebot.

Vom 3. Juli bis 18. August sind Neumarkt, das Freigelände am OstraDome und der Alaunpark die ersten Adressen für Kunstliebhaber wie Yoga-Jünger.

"Weil der Andrang so groß war, werden wir von den insgesamt 599 Sitzplätzen auf dem Neumarkt 200 Plätze in ein Reservierungssystem einbinden. Gegen eine Gebühr von neun Euro kann sich jeder einen Platz sichern. In den nächsten 14 Tagen wird das System auf unserer Internetseite freigeschaltet", verspricht Polenz.

Unter palaissommer.de ist auch das Programm einsehbar - mit 60 Konzerten, neun Tanzabenden, Schachwochenende, Sonntagsmatineen, Familienzirkus, Literaturfest, acht Live-Paintings, 75 Yoga-Sessions ...