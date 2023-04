Sein Werk im Universalarchiv: Musikfotograf Matthias Creutziger ist "verloren an den Jazz"

Die Aufnahmen des Dresdner Fotokünstlers Matthias Creutziger, übernimmt die Fotothek in ihre besondere Sammlung. TAG24 sprach mit dem Fotografen.

Von Guido Glaner

Dresden - Sein Werk sei das "eines der bedeutendsten Musikfotografen unserer Zeit", so heißt es vonseiten der Deutschen Fotothek, dem kulturgeschichtlichen Universalarchiv der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB). Gemeint ist der Dresdner Fotokünstler Matthias Creutziger (71), dessen Aufnahmen die Fotothek in ihre besondere Sammlung übernimmt. Ein Adelsprädikat. TAG24 sprach mit dem Fotografen.

Matthias Creutziger (71) bei der Eröffnung einer Ausstellung eigener Arbeiten vor zwei Jahren. Eine Schau mit Fotografien aus seiner Hand begleitet ab dem morgen Mittwoch die "Dresdner Tage der zeitgenössischen Musik" im Festspielhaus Hellerau (19. April bis 7. Mai). © Steffen Füssel TAG24: Herr Creutziger, die Deutsche Fotothek übernimmt Ihre Fotos. Man könnte auch sagen: Sie überlassen dem Archiv Ihre Fotos. Was trifft mehr zu? Matthias Creutziger: Es stimmt beides. Die Deutsche Fotothek übernimmt tatsächlich meinen Gesamtbestand, insofern er aus meiner freischaffenden Tätigkeit resultiert, ich vergebe aber keine Exklusivrechte. Wir waren seit etwa eineinhalb Jahren in Verhandlung. Davor hatten die Jazzarchive in Darmstadt und Eisenach Interesse gezeigt, aber nur an meinen Jazz-Fotografien. Ich wollte den gesamten Bestand versorgt wissen, dazu gehören ebenso die Aufnahmen zur klassischen Musik sowie Länder- und Landschaftsfotografien, zum Beispiel von Kuba und Marokko. TAG24: Um wie viele Aufnahmen handelt es sich? Creutziger: Die Übergabe wird in vier Abteilungen erfolgen. Als erstes die Großabzüge, etwa sechshundert Aufnahmen, dann die kleinformatigen Analogabzüge, das sind bis zu tausend. Es folgen Hunderttausende an Negativen und schließlich die Datensätze.

Matthias Creutziger: Jazz und Klassik sind seine Welt!

Matthias Creutziger (71) schwimme als Fotograf regelrecht in der Atmosphäre eines Konzertes. © Eric Münch TAG24: Ihre Musik-Fotografien sind Abbilder Dresdner, sächsischer, deutscher Musikgeschichte, sie zeigen berühmte Künstler vornehmlich aus Jazz und Klassik. Mit Popstars haben Sie es nicht so. Fotografieren Sie rein nach Musikgeschmack? Creutziger: Hauptsächlich. Jazz und Klassik sind mehr meine Welt, vor allem der Jazz. Seit ich Mitte der 60er-Jahre Cannonball Adderleys "Mercy Mercy Mercy" hörte, bin ich verloren an diese Musik. In der Popmusik sind oft auch die Arbeitsbedingungen nicht akzeptabel. Man bekommt nur wenige Minuten, um zu fotografieren, und gern wird vom Fotografen verlangt, er soll seine Rechte an den Bildern abgeben. Das kommt für mich nicht infrage. TAG24: Ein Foto zeigt den eingefrorenen Moment. Dabei ist Musik eine fließende, niemals stillstehende Bewegung. Lässt sich Musik überhaupt fotografieren? Creutziger: Mir geht es in meinen Aufnahmen immer um den authentischen Moment. Der ist gekommen, wenn ich den Eindruck habe, dass der Künstler über die Musik zu sich selbst findet. Als Fotograf schwimme ich mit in der Atmosphäre eines Konzerts und suche, dieser Momente habhaft zu werden.

Matthias Creutziger: "Ohne Demut der Musik und den Musikern gegenüber geht es nicht"