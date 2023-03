Deutsche und Sächsische Kamelien-Blütenschau lockt mit Tausenden Blumen

Im Landschloss Zuschendorf sind über 1000 Kamelien zu bestaunen. © Steffen Füssel

Die Ausstellung ist in diesem Jahr dem Thema "Kamelien in der Toskana" gewidmet. Denn es gibt eine fast 200 Jahre alte Freundschaft zwischen Kameliensammlern in Sachsen und der Landgemeinde Capannori, die für ihre Kameliengärten berühmt ist.

In St. Andrea de Comito wachsen etwa Kamelien aus Pillnitz und Zuschendorf.

Italienische Kamelienblüten, die nie welken, hat Künstlerin Isabel Pacini mit nach Zuschendorf gebracht.

20 Ölgemälde (500-1800 Euro) bereichern die Blütenschau im Schloss. In den Glashäusern sind eine Vielzahl historischer Sorten vor allem aus dem 19. Jahrhundert zu bestaunen.