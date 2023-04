"Trompeter"-Wirt schmeißt große Sause nach Sieg bei "Mein Lokal, Dein Lokal"

Dresden - Die Freude ist noch ganz frisch: Vorige Woche gewann Stefan Flügge (34) die KabelEins-Show "Mein Lokal, Dein Lokal". Der Wirt des Dresdner "Trompeter" auf dem Weißen Hirsch (Bautzner Landstr. 83) stach seine drei Konkurrenten - das "Timmermanns" in Radeberg, den Italiener "Porto Cervo" an der Dresdner Zeitenströmung und das Golfplatz-Lokal "Zweite Heimat" in Ullersdorf - aus. 3000 Euro waren der Lohn für tolles Essen und Service.