12.06.2023 18:42 17. Juni: Mit Sprühkreide gegen das Vergessen

Mit einer Performance vor dem Kulturpalast wurde am heutigen Montag schon mal an den Volksaufstand am 17. Juni 1953 erinnert.

Von Jakob Anders

Dresden - Mit einer Performance vor dem Kulturpalast wurde am heutigen Montag schon mal an den Volksaufstand am 17. Juni 1953 erinnert. Mit Schablone und Sprühkreide gegen das Vergessen: die 17-jährigen Schülerinnen Amelie, Ottilie und Antonia (v.l.) vor dem Kulturpalast. © Steffen Füssel Vor 70 Jahren standen Bürger in der gesamten DDR auf und streikten, bis die Russenpanzer kamen.

Mit Sprühkreide und Schablonen haben deshalb Schüler von Kreuz- und Hülße-Gymnasium Begriffe aufs Pflaster vorm Kulti gebracht, die mit dem 17. Juni in Verbindung stehen. Denn was bedeutet der damalige Volksaufstand heute noch für uns? Unter dem Motto "Freiheit Wagen!" kann man am Jubiläumstag (Samstag zwischen 10.30 und 16 Uhr) an verschiedenen Orten in der Stadt Programm erleben, das sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Auch Zeitzeugen kommen zu Wort. Am 17. Juni 1953 kam es wie hier in Dresden überall in der DDR zu Streiks und politischen Protesten. © akg-images Infos: denk-mal-dresden.de

Titelfoto: Steffen Füssel, akg-images