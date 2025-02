07.02.2025 08:45 1.566 Sachsen-Prinzessin Xenia "beichtet" ihre vielen Verlobungen in Kuppel-Show

Einmal im Jahr verkuppelt Roland Trettl in seinem Restaurant Promis mit Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen - in der VOX-Show "Promi First Dates".

Von Katrin Koch

Dresden - Es ist wieder so weit! Xenia Prinzessin von Sachsen (37) kommt im gelben Kleid zu "Promi First Dates". © RTL Einmal im Jahr verkuppelt Roland Trettl (53) in seinem Restaurant Prominente mit Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen - in der VOX-Show "Promi First Dates". In der neuen Folge am Montag (20.15 Uhr) ist auch Xenia Prinzessin von Sachsen (37) unter den sechs Kandidaten, bei denen es vielleicht funkt. Außerdem sind Comedian Tony Bauer (29), Model Aminata Sanogo (30), Bachelor-Legende Paul Janke (43), Schauspieler Raphael Schneider (54) und Model Chiara Moon Horst (27), Tochter von Anouschka Renzi (60), auf der Suche nach der großen Liebe. Dresden Kultur & Leute Dresdens Museen präsentieren Jahresprogramm: Können sie den Kürzungen wieder trotzen? Welches Herz tatsächlich höher schlägt, ist noch geheim. Verraten werden darf: Am Tisch von Xenia sitzt Vermögensberater Makoto (48). Der ist echt verblüfft, als er erfährt, dass Xenia eine echte Prinzessin ist. Und das ist längst nicht alles: Xenia gesteht ihm auch, dass sie bereits sechsmal verlobt war und in der Vergangenheit nackt für den "Playboy" posiert hat.

Titelfoto: RTL