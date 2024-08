Purple Disco Machine heizt Fans ein, doch darum wäre das Konzert fast ausgefallen

Tino Piontek (44) heizte den Massen bei den eh schon heißen Temperaturen noch mehr ein. © Norbert Neumann

Denn Tino Piontek (44), wie der DJ und Grammy-Gewinner heißt, hatte zuvor drei Tage lang 40 Grad Fieber. Der Auftritt stand wohl kurz vor der Absage. Doch seine Frau pflegte ihn wieder gesund, weshalb sich der 44-Jährige vor großem Publikum bei ihr bedankte.

Das Konzert bildete gleichzeitig den Auftakt seiner Welttournee zum neuen Album "Paradise", das am 20. September erscheint.

Ein Weltstar aus Dresden, dafür wird Tino Piontek vom heimischen Publikum auch als eine Art Lokalheld abgefeiert. Was nicht ganz hinwegtäuscht, dass seine perfekte Show zwar mitreißend, aber auch etwas eintönig ist. Ein DJ-Set in XXL.

In die treibenden Nu-Disco- und House-Beats eigener Songs ("Hypnotized", "In the Dark"), dargeboten vor wirbelnden geometrischen Figuren in grellem 80er-Jahre-Lila, schleichen sich immer wieder Standards aus dem Formatradio ein, "Funky Town", "Don’t you want me" (Human League), "Smalltown Boy" (Bronski Beat) oder Madonnas "Like a Prayer", allesamt vom Publikum begeistert begrüßt.