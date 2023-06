Wirklich ausgezeichnet: Herr Gräfe l(i)ebt den Wein!

Dresden - Darauf können Inhaber Matthias Gräfe (55) und Restaurantleiterin Sylke Scholz (57) anstoßen: Ihre Weinbar "Gräfes Wein&fein" in Radebeul wurde mit dem Titel "WeinPlace" ausgezeichnet.

Matthias Gräfe (l.) und Sylke Scholz freuen sich über die Auszeichnung, die Marcus Macioszek von Gerolsteiner übergibt. © Ulrich van Stipriaan

Das Unternehmen "Gerolsteiner" adelt seit zehn Jahren Orte, an denen Wein gelebt wird. Insgesamt 49 "WeinPlaces" gibt es in Deutschland, die Dresdner "WeinKulturBar" von Silvio Nitzsche (48) gehört auch dazu.

"Gräfes Wein&fein" bietet rund 500 Weine, Champagner und Sekte sowie kleine Speisen an. Wer einige von den Schätzen kosten will, kann das am Sonntag (18 Uhr) auf der Radebeuler Hauptstraße.

Gräfe lädt vor seinem Laden (vor 27 Jahren eröffnet) an eine lange Tafel zur Weinprobe ein.

Er schenkt zu Käse, Quiche & Co sieben Weine der mehrfach prämierten badischen Winzergenossenschaft "Alde-Gott" aus.