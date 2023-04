Regen vernieselt Saisonstart der Parkeisenbahn

Am Bahnhof an der Gläsernen Manufaktur warten die ersten Gäste, dass sie zusteigen können. © Norbert Neumann

Doch vom Regen ließen sich weder Fahrgäste, noch Maskottchen Parkolino oder das Personal beeindrucken.

Erst recht nicht die elf jungen Parkeisenbahner, die zum Start in die 74. Saison in den Dienstgrad eines Assistenten befördert wurden - erkennbar an der silbernen Kordel an der Mütze.