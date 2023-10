Schon 114 Länder gesehen: Weidling junior sammelt sogar als Reiseführer Spenden

Dresden - Der Dresdner Kult-Conferencier O.F. Weidling (†1985) riskierte zu DDR-Zeiten oft eine große Lippe. Das hat Autor Carsten Weidling (57) von seinem Vater geerbt. Doch den großen Worten folgen Taten: Gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Verlag will der Autor die südafrikanische Hope-Stiftung mit einer gewaltigen Summe unterstützen.

"Mit den Spenden wird Großartiges getan und wirklich geholfen. Anfang Dezember will ich selbst nach Kapstadt aufbrechen und mir die Hope-Arbeit ansehen. Und natürlich will ich auch selbst mit anpacken. Quatschen kann ja jeder."

Besonders in Afrika", begründet Weidling sein Engagement. Als Dresdner kennt er sowohl "Hope Gala Dresden"-Initiatorin Viola Klein (65) als auch Projektgründer Stefan Hippler (63). In den vergangenen 17 Jahren hat "Hope" über 2,3 Millionen Euro Spenden für das Aids-Projekt in Kapstadt gesammelt.

Ein Euro soll pro Buch und E-Book an Hope gehen. Weidling müsste also von jedem Band knapp 4400 Exemplare verkaufen, um die erhoffte Summe zu erreichen. Das ist locker zu schaffen!

Bei der Hope Gala in Dresden am 28. Oktober kann er dabei sein. "Ich bin ab 14. Oktober mit TUI-Cruises auf Kreuzfahrt, veranstalte an Bord sieben Lesungen aus meinen Büchern." Da klingelt es schon in der Spendenkasse ...