Spielen Rammstein und AC/DC doch nicht in Dresden? Stadt räumt mit Gerüchten auf!

Dresden - Wirbel um die geplanten Mega-Konzerte in Dresden: Die zwei AC/DC- und vier Rammstein -Auftritte, die in diesem Jahr in der Flutrinne stattfinden sollen, stehen Berichten zufolge auf der Kippe! Nun äußerte sich die Stadt selbst zu dem Aufruhr - und beruhigte die Gemüter der unzähligen Fans.

Rammstein soll im Frühling ganze vier Konzerte in Dresden spielen! © dpa/Malte Krudewig

Es wäre wohl ein riesiges Image-Fiasko gewesen, wenn Dresden die Konzerte der internationalen Superstars hätte absagen müssen.

"Wir haben erfahren, dass die im Sommer in der Flutrinne geplanten Konzerte [...] angeblich mit erheblichen Auflagen der Dresdner Stadtverwaltung zu kämpfen haben. Eine Absage und die Verlegung nach Leipzig sollen im Raum stehen", hieß es am Donnerstag in einem Facebook-Post der Freien Wähler. Auch das Sachsen Fernsehen berichtete von einer möglichen Absage.

Die abertausenden Fans - nicht nur aus Dresden - waren in Sorge: Fällt der Super-Konzert-Sommer und Frühling in der sächsischen Landeshauptstadt etwa ins Wasser? Nein, alles Quatsch, meldete sich die Stadt am Nachmittag selbst zu Wort!

Die in den Umlauf gebrachten Gerüchte seien falsch, hieß es in einer Mitteilung. Der Veranstalter Aust Kulturmanagement richtete deutliche Worte - vor allem in Richtung Sachsen Fernsehen.