02.07.2023 18:00 Tausend Tänzer wettfeiern beim DDP-Cup in der Messe

Beim DDP-Cup in Dresden waren am Sonnabend mehr als 1000 Tänzer in der Messe vertreten und traten in den Kategorien Hip-Hop und Showdance gegeneinander an.

Von Katrin Koch

Dresden - Mehr als 1000 Tänzer rockten am Samstag die Messe Dresden - beim größten Tanzpokal Ostdeutschlands, dem 21. DDP-Cup. 52 Tanzgruppen traten in sieben Kategorien in Hip-Hop und Showdance gegeneinander an. Bei allem Siegeswillen - beim 21. DDP-Cup überwiegt der Spaß am Tanzen. © Ove Landgraf Ganz neu: die Kategorie Kids. Alljährliche Gastgeberin des DDP-Cups ist die elffache Weltmeisterin im Hip-Hop und Gründerin des Vereins DDProject, Dörte Freitag (49): "Bereits zum sechsten Mal waren wir in der Messe zu Gast. Die Halle 1 gibt den Tänzern genug Raum, sich auf der Bühne voll zu entfalten und gleichzeitig hatten alle 1800 Zuschauer ein tolle Sicht auf die Tanzfläche." Dort erkämpften sich zwei Lokalmatadoren - die Gruppen PhoeniX und Flash Feet - jeweils einen dritten Platz unter der bundesweiten Konkurrenz.

Titelfoto: Ove Landgraf