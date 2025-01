Tausende Chip-Jobs entstehen in der Nachbarschaft: Kann Weixdorf ein Dorf bleiben?

Dresden - Bis 2027 soll die Chip-Industrie im Dresdner Norden tausende neue Mitarbeiter anziehen. Ganz nah an Weixdorf. Ist die Ortschaft dafür gerüstet? Was wünschen sich die Bewohner?

Daran werkelt das Rathaus seit 2020, Ziel: Weixdorf weiterentwickeln. Seit klar ist, dass die anliegenden Chipfabriken in Bälde massiv ausgebaut werden sollen, geht es um drängende Fragen: Kann Weixdorf seinen dörflichen Charakter bewahren?

Die städtischen Ausführungen blieben vage, Versprechungen gab es keine. "Das liegt im Wesen des Planungsprozesses. Konkreter wird es, wenn der Stadtrat entscheidet", erklärte Herm gegenüber TAG24. Und nannte beispielhaft Maßnahmen, um etwa die Dörflichkeit zu bewahren: "Das könnten verkehrsberuhigte Zonen oder ein Bürgerhaus sein."

Außerdem sei unwahrscheinlich, dass in Weixdorf große Plattensiedlungen entstehen. "Die Ortschaft ist ganz überwiegend von Eigenheimen und Doppelhäusern geprägt. Größere Wohnsiedlungen in mehrgeschossiger Bauweise werden in Zukunft auch nicht zu erwarten sein."