Überraschungsgast beim ZDF-Adventskonzert in der Frauenkirche!

Am Sonntag steigt das Adventskonzert in der Dresdner Frauenkirche. © ZDF/Stephan Floss

Der Sopranistin Cecilia Bartoli legte damals, im Jahr 2000, den musikalischen Grundstein, als der Wiederaufbau des Gotteshauses noch in vollem Gang war. Das aktuelle Adventskonzert, aufgezeichnet am 30. November, wird am Sonntag ausgestrahlt.

Von Beginn an mit dabei war die Sächsische Staatskapelle Dresden. Neben dem Silvesterkonzert, auch im ZDF, ist das Adventskonzert eines von zwei Events, mit dem das Orchester im Fernsehen ein Millionenpublikum erreicht. Eine Plattform ist das Konzert für Stars ebenso wie für junge Künstler, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen.

Zum zweiten Mal am Dirigentenpult der Staatskapelle steht mit dem Adventskonzert der italienische Kapellmeister Riccardo Minasi (46), Erster Gastdirigent des Ensemble Resonanz an der Elbphilharmonie in Hamburg, Künstlerischer Leiter des Orchestra La Scintilla am Opernhaus Zürich und Musikdirektor des Teatro Carlo Felice in Genua.

Vor zwei Jahren hatte er einen Aufführungsabend der Staatskapelle geleitet, das Debüt in der Oper folgt im März 2025 mit Mozarts "Le nozze di Figaro".