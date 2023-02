Voting zur schönsten Wanderroute: Der Malerweg braucht jede Stimme!

Madlen Rogge zeigt eine Wahl-Karte für „Deutschlands schönsten Wanderweg 2023“. © Marko Förster

Das hängt von den Stimmen bei der Publikumswahl der Zeitschrift "Wandermagazin" ab. Das seit 30 Jahren erscheinende Magazin kürt jährlich die schönste Wanderroute unter zehn Nominierten.

In diesem Jahr tritt der 116 Kilometer lange Wanderweg durch die Sächsische Schweiz in der Kategorie Mehrtagestouren an.

Bis 30. Juni können Wanderfans online auf der Website des Magazins voten oder per Wahlkarte. Letztere liegen in den Touristenformationen der Region aus.

Dem Gewinner-Weg winkt ein Imagefilm.