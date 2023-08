Wer schreibt, der bleibt ... Respekt! Hier machen Kinder selber Bücher

Lotte (l., 12) und Cleo (12) arbeiten an den Figuren ihrer Fuchsgeschichte. © Petra Hornig

"Bei uns kommt es nicht auf die Rechtschreibung an", lacht "Buchkinder"-Vereinsgründer Henry Puchert (61).

Rund 30 Kinder (ab sechs Jahren) dürfen ihrer Erzähl- und Gestaltungsfreude freien Lauf lassen, in Kursen in der Friedrichstadt oder im Loschwitzer Künstlerhaus. Am Ende halten sie ihr eigenes illustriertes Buch in Händen, gedruckt in einer Auflage von fünf Exemplaren.

"Manchmal dauert es ein halbes Jahr, manchmal ein Jahr - jedes Kind kann sich so viel Zeit nehmen, wie es braucht." Lotte (12) und ihre Freundin Cleo (12) arbeiten gerade an einem Buch über einen Fuchs.

Melia (9) hat ein Himmelsbuch ganz ohne Worte aber in vielen Blautönen gedruckt. Vorsichtig zieht sie das Papier vom Linolschnitt ab.

Mit dem Ergebnis ist sie nicht zufrieden. "Es war zu wenig Farbe drauf", sagt sie fachmännisch.